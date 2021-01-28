شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول مكسيكي: صحة الرئيس في تحسن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو سيتي-رويترز

قال مسؤول بارز بقطاع الصحة في المكسيك، إن حالة الرئيس آندريس مانويل لوبيز أوبرادور في تحسن، بعد إصابته بوباء «كوفيد-19» وإن الأعراض خفيفة جداً. وقال هوجو لوبيز-جاتيل نائب وزير الصحة في مؤتمر صحفي اعتيادي، الأربعاء، إن لوبيز أوبرادور (67 عاماً) يعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة لفترات قصيرة متقطعة «دون متاعب فعلية أخرى».

وأضاف «لا يزال ينعم بالنشاط البالغ، والأعراض خفيفة جداً حتى أنه يواصل تنفيذ مهامه».

وكان لوبيز أوبرادور قد أعلن الأحد، إن الاختبارات أثبتت إصابته بـ«كوفيد-19» بعد عودته إلى العاصمة على رحلة تجارية قادمة من وسط المكسيك، حيث حضر فعالية هناك.

وسجلت وزارة الصحة بالمكسيك، الأربعاء، 17944 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» و1623 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات بالبلاد إلى مليون و806849 والوفيات إلى 153639. وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير.

وسجلت المكسيك رابع أكبر عدد وفيات بالمرض في العالم، ويوشك العدد أن يتجاوز ذلك المسجل في الهند التي يفوق عدد سكانها سكان المكسيك بأكثر من عشر مرات. وبلغ عدد الوفيات بـ«كورونا» في الهند 153724، الأربعاء.