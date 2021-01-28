شكرا لقرائتكم خبر عن أوديجارد يثير حفيظة مشجعي الريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أثار النرويجي مارتن أوديجارد (22 عاماً) لاعب وسط ريال مدريد المنتقل بصفقة إعارة لنادي أرسنال الإنجليزي مؤخراً، حفيظة مشجعي ريال مدريد بعدما كشف أثناء تقديمه في «المدفعجية» عن إعجابه وهو صغير بأيقونة أرسنال الإسباني سيسك فابريجاس خريج أكاديمية لاماسيا، ونجم برشلونة السابق وصديق أسطورته ليونيل ميسي المقرب، ووصف المشجعون تصريح أوديجارد بأنه ردة فعل على تراجع ترتيبه في خيارات المدرب زيدان، ورفض إدارة الريال إعارته كما يرغب لريال سوسييداد الذي أمضى فيه إعارته السابقة أو آياكس.

وتلقى أوديجارد دعم مواطنه ايرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني وقال: «أتوقع انسجامك سريعاً في فريق المدرب أرتيتا وأتمنى لك تجربة ممتعة». وأخذ أوديجارد الرقم 11 وقال فور تقديمه:«هناك الكثير من نجوم أرسنال الذين يعجبونني، لكن أعتقد أن سيسك فابريجاس كان واحداً من أهم أيقوناتي في نشأتي». ويعود تفضيل الريال لأرسنال مكاناً لمهاجم وسطه هي رغبته في رفع مستوى أدائه في بطولة قوية مثل «البرميرليج» رغم تألقه اللافت مع سوسييداد وقيادته الفريق للساحة الأوروبية، ولم يلعب أوديجارد سوى 9 مرات هذا الموسم، 7 مباريات في الليجا ومرتين في أوروبا، وآخر ظهور له في الليجا كان في 21 نوفمبر الماضي.