شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يراقب حمى المضاربات في وول ستريت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض الأربعاء: إن البيت الأبيض ووزارة الخزانة يراقبان الوضع فيما يخص سهم «جيم ستوب» وأسهم شركات أخرى شهدت مكاسب قوية بالبورصة.

ارتفعت أسهم «جيم ستوب» و«إيه.إم.سي إنترتنمنت» لأكثر من مثليها في جلسة الأربعاء، مجبرة صناديق تحوط على القبول بخسائر فادحة ومطلقة دعوات للتحقيق بشأن تدوينات مجهولة الاسم عن تداولات سوق الأسهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت بساكي إن سوق الأسهم الأمريكية ليست المؤشر الوحيد على سلامة الاقتصاد، وإن الرئيس جو بايدن يواصل الضغط من أجل حزمة تعاف اقتصادي حجمها 1.9 مليار دولار لمساعدة الأسر من الطبقة العاملة والمتوسطة.

وتراجع سهما «جيم ستوب» و«إيه.إم.سي إنترتنمنت» في تداول ما بعد الإغلاق، بعد جلسة أخرى من الارتفاع الجنوني.

وانخفضت أسهم شركة تجارة التجزئة لألعاب الفيديو التقليدية بنسبة 18% بعد الإغلاق، بعد زيادة بنسبة 134% خلال الجلسة. من جهتها، تراجعت أسهم سلسلة دور السينما بنسبة 33%، بعد أن ارتفعت الأسهم بنسبة 300% في تعاملات شديدة الصعوبة خلال الجلسة.

وكانت أسهم الشركتين هدفاً لشائعات في غرفة دردشة «ريدت» Reddit (وول ستريت بيتس) حيث تركز موجة من المتداولين في المنزل على الأسهم التي تم بيعها على المكشوف بكثافة، مما يدفع السهم إلى الأعلى ويضغط على صناديق التحوط للبيع على المكشوف.

أصبح المنتدى، الذي يضم أكثر من ثلاثة ملايين عضو، موضع شكوك حيث قال الوسطاء إنهم «غير قادرين على ضمان سياسة محتوى ريدت».

وارتفع «جيم ستوب» بأكثر من 400% هذا الأسبوع وحده، مما دفع مكاسبه في يناير إلى 1700%. كما ارتفعت أسعار «إيه.إم.سي» أيضاً بما يزيد على 450% هذا الأسبوع. يوم الأربعاء، تم بيع وشراء اسم أكثر من مليار سهم في «إيه.إم.سي»، مسجلاً أكبر حجم تداول على الإطلاق.

ويثير سلوك المضاربة المتزايد بين مستثمري التجزئة الدهشة في وول ستريت، ونما قلق الكثير من أنه قد يكون علامة على فقاعة مع ارتفاع سوق الأسهم إلى مستويات قياسية.