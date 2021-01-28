شكرا لقرائتكم خبر عن أدنى مستوى للطلب على الذهب منذ 11 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال مجلس الذهب العالمي في تقرير عن اتجاهات الطلب على الذهب: إن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، كانت بآثارها بعيدة المدى، العامل الرئيسي وراء ضعف طلب المستهلكين على الذهب طوال عام 2020، مما أدى إلى تسجيل انخفاض بنسبة 14% في الطلب السنوي ليبلغ 3,759.6 طن. وقد كان العام الماضي أول عام يقلّ فيه الطلب عن 4 آلاف طن منذ عام 2009.

وانخفض الطلب العالمي على الذهب في الربع الرابع من العام بنسبة 28% على أساس سنوي، ليبلغ 783.4 طن، مما يجعله الربع الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية التي شهدناها في الربع الثاني من عام 2008.

كما انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية في الربع الرابع من العام بنسبة 13% على أساس سنوي، ليبلغ 515.9 طن، ونتيجة لذلك بلغ إجمالي الطلب للعام بأكمله 1,411.6 طن، أي أقل بنسبة 34% مقارنةً بعام 2019، مما يُعدّ انخفاضاً سنوياً جديداً لمجموعة البيانات لدينا. بينما تحسّن الطلب بشكل مطرد مقارنةً بإجمالي الطلب المتضرر بشدة في الربع الثاني من العام، حيث استمرت جائحة فيروس كورونا في التأثير في سلوك المستهلكين.

وفي المقابل، دعمت حالة عدم اليقين المتزايدة واستجابة السياسات للجائحة الطلب السنوي على الاستثمار، والذي ارتفع بنسبة 40% على أساس سنوي ليبلغ مستوى مرتفعاً جديداً لمجموعتنا البالغة 1,773.2 طن. وقد تحقق معظم النمو في شكل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، مدعوماً بنمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية في النصف الثاني من العام. بالإضافة إلى ذلك، تشير الدلائل إلى أن نشاط التداول خارج البورصة، والذي لا يتم تسجيله مباشرةً في مجموعة البيانات لدينا، كان قوياً أيضاً على مدار العام. ومع ذلك، شهد الربع الرابع من العام انخفاضاً ملحوظاً في الطلب على الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب حيث بلغ إجمالي التدفقات الخارجة 130 طناً.

وتأثّر إجمالي المعروض السنوي من الذهب سلباً أيضاً، حيث انخفض بنسبة 4% على أساس سنوي (4,633 طناً)، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2013. ويمكن تفسير الانخفاض في معظمه بتوقف إنتاج المناجم نتيجة لتفشي فيروس كورونا، والذي قابلته زيادة هامشية بنسبة 1% في إعادة التدوير ليبلغ 1,297.4 طن في عام 2020.

هذا وقد بلغت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة العالمية المدعومة بالذهب مستوىً قياسياً سنوياً بلغ 877.1 طن (47.9 مليار دولار). أما بالنسبة للتدفقات الإيجابية الداخلة، التي استمرت لمدة 11 شهراً على التوالي منذ ديسمبر 2019، فقد توقفت في شهر نوفمبر عندما أدى انخفاض الشعور بالمخاطر وانخفاض أسعار الذهب إلى تدفقات خارجة بلغت 130 طناً في الربع الرابع من العام.

كما ارتفع سعر الذهب بالدولار الأمريكي بنسبة 25% في عام 2020 مدعوماً بطلب المستثمرين. فبعد تسجيل أعلى مستوى قياسي في أغسطس على مستوى معظم العملات، انخفض مؤشر أسعار الذهب لرابطة سوق السبائك بلندن ليبلغ 1,762.55 دولار للأوقية في نهاية نوفمبر، قبل أن يتعافى ليغلق العام عند 1,887.6 دولار للأوقية.

ونما الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 10% في الربع الرابع من العام، حيث أضاف الانتعاش الذي شهده الطلب في الصين والهند في النصف الثاني من عام 2020 إلى قوته المستمرة في الأسواق الغربية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب السنوي ليبلغ 896.1 طن (بزيادة 3%).

وسجل عام 2020 انخفاضاً قياسياً بلغ 1,411.6 طن في الطلب على المجوهرات الذهبية. وعلى الرغم من الانتعاش ربع السنوي الذي شهده الربع الرابع من العام، لم يتمكّن الطلب من التغلّب على التحديات المستمرة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشهد نشاط شراء البنوك المركزية للذهب تباطؤاً حاداً في عام 2020، لينخفض بنسبة 59% ويسجل 273 طناً. كما شهد الربع الرابع من العام عودة إلى صافي الشراء المتواضع، حيث نمت الاحتياطات الرسمية العالمية بمقدار 44.8 طن خلال هذا الربع من العام، متفوقاً على صافي المبيعات الذي بلغ 6.5 طن في الربع الثالث من العام.