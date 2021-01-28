رئيس جامعة القاهرة: افتتاح الجامعة الدولية رسميا نهاية العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم الانتهاء من مرحلة المباني الخرسانية للجامعة الدولية الجديدة، وأنه تجرى حاليا مرحلة التشطيبات والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهور استعدادا للافتتاح الرسمي مع نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن الجامعة الدولية، حلم كبير راود الجميع لكنه أصبح الآن حقيقة ملموسة على أرض الواقع.

وقال الدكتور الخشت، في بيان، إن الجامعة تتضمن برامج حديثة ومميزة تضاهي نظيرتها في جامعات العالم من الصف الأول، لافتا إلى أنه تم عقد اتفاقيات مزدوجة مع عدد من الجامعات العالمية المرموقة بما يجعل برامج الجامعة طبقا للمواصفات العالمية.

وأوضح أن الجامعة الجديدة ستنطلق -ولأول مرة عالميا- بتوظيف مدخل تعليمي يحقق التكامل بين التعليم والبحث العلمي واستغلال المعرفة ويعمل على تأهيل كل من الطلاب والأكاديميين والإداريين للمشاركة الإيجابية في بيئة عالمية تفاعلية لتقديم خدمة تعليمية تتيح للدارسين الانخراط الفاعل في توظيف العلم ومعطياته للتصدي للمشكلات المحلية والقضايا العالمية عن طريق تقديم برامج تدعم قيم الابتكار والإبداع، والجودة، والتعاون، والثقة، والمساءلة، والمسئولية الاجتماعية، والتعلم المستمر، والمرونة وتمكين الشباب والتنمية المستدامة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن البداية ستكون من خلال مجموعة برامج أكاديمية جديدة جاهزة للانطلاق والعمل فور الانتهاء من الإنشاء وتتضمن حوالي 30 برنامجا بالتعاون مع جامعات لها مكانتها وتصنيفها على المستوى الدولي ومنظمات ومؤسسات دولية.

وتابع قائلا: "إن جامعة القاهرة تسابق الزمن للانتهاء من إتمام إنشاءات وتجهيزات جامعتها الدولية بمدينة 6 أكتوبر والتي تعد أول جامعة على مستوى العالم قائمة على نظام البرامج، خاصة التي تتماشى مع وظائف المستقبل والذكاء الاصطناعي، وفقا لجامعات الجيل الرابع".

وأوضح أنه ورغم ظروف جائحة كورونا التي عصفت بالعالم، فقد حققت جامعة القاهرة خلال الفترة الماضية معدل إنجاز كبير على مستوى الإنشاءات والمباني بالجامعة الدولية، والتي تقام على نفس مستوى الجامعة الأم مع الاحتفاظ بروح الطراز المعماري وقبة الجامعة المميزة والساعة البارزة.​