تأجيل محاكمة 3 متهمين باغتصاب وهتك عرض طفلة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

أجلت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، اليوم الخميس، محاكمة 3 متهمين بخطف طفلة وهتك عرضها بالقوة، لجلسة دور الانعقاد الثاني من أبريل المقبل، لمناقشة شاهدة الإثبات.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ من أهالي كفر الزقازيق البحري في الزقازيق، بسماع صوت استغاثة وصراخ لفتاة داخل مسكن بالكفر.

بالانتقال والفحص، تبين إقدام المتهمين "محمد.ع.م.أ.ع" 21 عامًا، بائع متجول، و"أمنية.م.م.أ" 28 عامًا، ربة منزل، و"مرسي.ع.م.أ.ع" 17 عامًا، شقيق الأول، بائع خردة، اختطفوا المجني عليها "رحمة.ش.ع.ع" 15 عامًا، من محافظة المنيا، وهتكوا عرضها بالقوة.

وتبين أن المتهمين الأول والثانية وجدا المجني عليها بمحطة السكة الحديد، وكانت تعاني من علاقة عاطفية باءت بالفشل تركت على إثرها منزل أهلها خوفًا من والدها، فأوهماها برعايتها وإيوائها واستدرجاها لمسكن المتهم، والذي راودها عن نفسها فأبت فضربها بعصا خرزان بينما جهزتها الثانية برداء نوم ومساحيق تجميل وتناوب المتهم اغتصابها، وعندما علم المتهم الثالث بذلك استغلها وعاشرها بإرادتها بغير قوة أو تهديد.

جرى ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إيداع المجني عليها إحدى دور الرعاية، وإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق.