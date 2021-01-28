معارض تركي يشن هجوماً حاداً على أردوغان.. ويكشف عن معاناة الاتراك

هجوم جديد يشنه المعارض التركي علي باباجان على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، متهما الأخير بأنه سبب انتشار الفقر بالبلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض، وفق ما ذكره، الخميس، الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

وقال باباجان وهو أيضا نائب الرئيس الوزراء الأسبق، وقيادي سابق بحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن "نسبة تأييد تحالف الجمهور المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية المعارض في تناقص مستمر، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون".

ويرى مراقبون أن تصريحات باباجان تؤكد نتائج استطلاعات دأبت مراكز أبحاث تركية على إجرائها بالآونة الأخيرة، وتؤكد تهاوي شعبية أردوغان كرئيس، والعدالة والتنمية كحزب حاكم، و"الجمهور" كتحالف يجمع بين الحزب الحاكم والحركة القومية المعارضة.

وفي تصريحاته، أكد باباجان أنه "لا يوجد شخص حاليًا سعيد في تركيا، باستثناء المستثمر الأجنبي الذي يدخل ليستفيد من سعر الفائدة المرتفع ويضعه في جيبه".

وتابع: "لم يتم حل أي مشكلة في ظل نظام الحكم الرئاسي الذي تعتمده البلاد قبل أكثر من عامين، بل على العكس تماما زادت المشاكل"، مضيفًا: "وأكبر تلك المشاكل أن الرئيس حزبي ومنحاز".

كما أشار باباجان إلى إقدام التجار والمزارعين على البيع رغم يقينهم بالخسارة لسداد ديونهم، مشددا على أن "الحكومة الحالية لن تكون قادرة بالتأكيد على حل مشكلة الفقر والبطالة، وأن أردوغان هو سبب انتشار الفقر في البلاد".

وبخصوص لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي بدأت أولى مراحل التطعيم به، طالب باباجان، بـ"ضرورة توزيع اللقاح بشكل عادل وشفاف"، معتبرا أنه لا ينبغي أن يقتصر على أشخاص بعينهم لأن ذلك سيلحق الضرر الكبير بتركيا".

يذكر أن الشعب التركي أكثر احتياجا للمساعدات الإنسانية والصحية بدلا من ارسالها للخارج وخصوصا سوريا حيث يقوم النظام التركي بانتهاكات حقوق الانسان في تركيا.