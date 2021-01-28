البيت الأبيض يطالب بتحقيق دولي “واضح ومعمق” حول منشأ فيروس “كورونا”

جدة - عبدالحي حسين - طالب البيت الأبيض، بتحقيق دولي “واضح ومعمق” حول منشأ فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونقل موقع قناة الحرة الأمريكية عن جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها، إن التحقيق الميداني الذي يجريه خبراء بمنظمة الصحة العالمية في الصين حول منشأ الفيروس يجب أن يكون “واضحا ومعمقا”.

وأضافت المتحدثة “من الضروري المضي إلى جوهر الأمور لكشف كيفية ظهور الجائحة في الصين”، مؤكدة أن واشنطن تدعم التحقيق الدولي في أصل فيروس كورونا.

يذكر أن فريقا من خبراء منظمة الصحة العالمية قد وصل إلى مدينة ووهان الصينية في 14 يناير الجاري للتحقيق في منشأ فيروس كورونا، وذلك بعد أكثر من عام على ظهور أولى الإصابات في المدينة التي تقع وسط الصين.

ووجهت الإدارة الأمريكية السابقة اتهامات للصين بكونها البلد المنشأ لـ (كوفيد-19)، فيما نفى معهد ووهان لعلم الفيروسات، المدعوم من الحكومة الصينية، شائعات بخصوص احتمالية أن يكون الفيروس قد تم صنعه في أحد معامله أو أنه تسرب من أحد مختبراته البحثية.