شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا .. بركان ميرابي يقذف حطاما ساخنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة بإندونيسيا ، سحبا ساخنة على منحدراته اليوم الخميس.

وقال مركز البحث والتطوير لتكنولوجيا الكوارث الجيولوجية، الذي يراقب البركان، إن تدفق الحمم البركانية - وهو مزيج سريع الحركة من شظايا صخرية شديدة الحرارة والغاز والرماد - وصل إلى مسافة كيلومترين على الأرض حتى نهر قريب.

وقال ماكوان، رئيس وكالة الحماية المدنية المحلية، إن أكثر من 100 شخص من السكان الذين يعيشون بالقرب من الجبل نُقلوا إلى أماكن إيواء مؤقتة بعد سلسلة من الانفجارات المماثلة أمس الأربعاء.

وفر مئات السكان من منازلهم بالقرب من البركان إلى مواقع أكثر أمانا بعد الانفجارات الأحدث، لكن الكثيرين عادوا بعد ذلك .