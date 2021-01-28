كورونا رئيس المكسيك.. الكشف عن تفاصيل حالته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مسؤول بارز بالصحة في المكسيك أن حالة الرئيس آندريس مانويل لوبيز أوبرادور في تحسن بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال هوجو لوبيز-جاتيل نائب وزير الصحة، في مؤتمر صحفي اعتيادي، الأربعاء، إن "لوبيز أوبرادور يعاني من أعراض خفيفة جدا، وارتفاع في درجة الحرارة لفترات قصيرة متقطعة دون متاعب فعلية أخرى".



وأضاف: "لا يزال ينعم بالنشاط البالغ، والأعراض خفيفة جدا حتى أنه يواصل تنفيذ مهامه".

وكان لوبيز أوبرادور أعلن، الأحد، أن "الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد عودته إلى العاصمة على رحلة تجارية قادمة من وسط المكسيك حيث حضر فعالية هناك".

وكتب لوبيز أوبرادور عبر صفحته على موقع تويتر: "يؤسفني أن أبلغكم أنني أصبت بكوفيد".

وأضاف: "الأعراض خفيفة لكني الآن أخضع للعلاج الطبي. كما هو الحال دائما، أنا متفائل".

وتابع: "سأكون على علم بالشؤون العامة من القصر الوطني. على سبيل المثال، سأتلقى مكالمة غدا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين؛ لأن هناك إمكانية أن يرسلوا لنا لقاح سبوتنيك".

وسجلت وزارة الصحة بالمكسيك، الأربعاء، 17944 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و1623 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات بالبلاد إلى مليون و806849 والوفيات إلى 153639، فيما ترجح الحكومة أن يكون العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير.



وتعد المكسيك رابع أكبر عدد وفيات بالمرض في العالم، ويوشك العدد أن يتجاوز ذلك المسجل في الهند التي يفوق عدد سكانها المكسيك بأكثر من 10 مرات، والتي بلغ عدد الوفيات فيها 153724، الأربعاء.