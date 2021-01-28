الصحة العالمية: كورونا المتحورة في بريطانيا تنتشر في 70 بلدا والجنوب إفريقية في 31

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن عدد الدول والمناطق التي انتشرت فيها سلالة فيروس كورونا البريطانية ارتفع الى 70 بلدا في 25 يناير الجاري، أي بزيادة عشر دول منذ 19 من الشهر ذاته.

وإلى جانب ذلك، تواصل السلالة الجنوب إفريقية تفشيها، حيث باتت منتشرة في 31 بلدا ومنطقة بزيادة ثماني دول، وفق ما أفادت المنظمة في عرضها الوبائي الأسبوعي، فيما رصد المتحور البرازيلي في ست دول جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى ثماني دول.

وأشارت الهيئة الأممية إلى أن “هذه النتائج أولية، ولا بد من إجراء عمليات تحليل أخرى”.

يذكر أنه تم تسجيل 4,1 ملايين حالة جديدة ب(كوفيد-19) الأسبوع الماضي على مستوى العالم، بتراجع 15 في المائة مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.