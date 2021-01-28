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معارض تركي يجدد اتهام أردوغان باستهداف حزبه

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 28 يناير 2021

جدد كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض اتهام، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان باستهداف حزبه، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية.

 

وفى وقت سابق، أكد المستشار السابق لرئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، عاكف بيكى، أن الحكومة التركية تسعى للتخلص من زعيم حزب الشعب الجمهورى كمال كليتشدار أوغلو، وخلعه من منصبه.

 

وقال فى تصريحات له، إن الحكومة التركية تنوى إجراء تعديلات على قوانين الأحزاب السياسية، في سبيل التخلص من زعيم المعارضة التركية، وأوضح أن سبب السعى للتخلص من كليتشدار أوغلو أنه كثير الثرثرة، ودائمًا ما يعارض مقترحات حزب العدالة والتنمية"، حسبما نشر موقع تركيا الآن

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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