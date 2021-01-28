شكرا لقرائتكم خبر عن عينات «الكوكب الأحمر» ينتظرها العلماء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقفل المركبة الفضائية المريخ 2020 التابعة لوكالة ناسا حاليا المسافة من المريخ بسرعة 2.5 كيلومتر في الثانية ، ومن المقرر أن تهبط على الكوكب الأحمر في 18 فبراير ، وفقا لبيان ناسا أمس الأربعاء.

ويتبقى على المركبة الفضائية حوالي 41.2 مليون كيلومتر في رحلتها التي تبلغ 470.8 مليون كيلومتر. بمجرد وصولها إلى قمة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر ، تنتظر سبع دقائق مليئة بالإثارة من الهبوط.

وبعد الهبوط على سطح المريخ ، ستقوم المركبة الجوالة ، وهي أكبر وأثقل وأنظف وأكثر علماء الجيولوجيا الروبوتية ذات الست عجلات التي تم إطلاقها في الفضاء ، بالبحث في Jezero Crater عن علامات الحياة القديمة وجمع العينات التي ستُعاد في النهاية إلى الأرض قال ناسا.

من جانبه ، قال كين فارلي ، عالم مشروع المريخ 2020: "لن تساعد أدوات المثابرة العلمية المتطورة في البحث عن الحياة الميكروبية المتحجرة فحسب ، بل ستوسع أيضًا معرفتنا بجيولوجيا المريخ وماضيها وحاضرها ومستقبلها".

وتم إطلاق المسبار المتجول في 30 يوليو من العام الماضي من مجمع الإطلاق الفضائي 41 في محطة كيب كانافيرال الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتعد أول مركبة فضائية تجلب عينة من نظام التخزين المؤقت إلى المريخ والتي ستجمع عينات واعدة لإعادتها إلى الأرض في مهمة مستقبلية.