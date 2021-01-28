شكرا لقرائتكم خبر عن خلال شهر .. 14 حالة سرقة لاسطوانات الأكسجين في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت السلطات المكسيكية أمس الأربعاء أنها سجلت 14 حالة سرقة لاسطوانات الأكسجين في يناير حتى الآن، وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا ونقص تلك الاسطوانات في السوق.وقالت وزارة الأمن العام في بيان إنه منذ 3 يناير، تمكنت قوات الحرس الوطني والشرطة من استعادة 36 اسطوانة أكسجين مسروقة وثلاثة مكثفات أكسجين وتم اعتقال ثمانية أشخاص في عمليات مختلفة.

وأفادت الوزارة بأنه بسبب تزايد عمليات السرقة، قررت السلطات تشكيل هيئة تنسيق خاصة لوقف تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها.