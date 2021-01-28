حقيقية اصطدام قطار البصرة بكتلة كونكريتية في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن قيام إحدى مفارز مديريات المرور في جانب الكرخ من العاصمة بغداد بوضع حاجز كونكريتي على إحدى خطوط السكة الحديدية في منطقة الكرخ مساء امس الاربعاء.



وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "إحدى مفارز مديريات المرور في جانب الكرخ من العاصمة بغداد قامت بوضع حاجز كونكريتي على إحدى خطوط السكة الحديدية في منطقة الكرخ مساء يوم الاربعاء من أجل منع عبور المركبات بشكل مخالف للسير وقد تسبب هذا العمل بعرقلة سير القطار المتجه صوب مدينة البصرة مما أدى الى اكتظاظ كبير في حركة السير بتلك المنطقة".

واضاف البيان: "لأن هذا الفعل تكرر لمرتين خلال اسبوعين فقد اتصل معالي وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي بوزير الداخلية عثمان الغانمي بهذا الشأن و وجه السيد الغانمي ملاكات الداخلية والمرور بعدم تكرار هذا الخرق متوعداً بمحاسبة المتسببين و بعد ذلك وبتوجيه من السيد وزير النقل".

وتابع انه "باشراف الاستاذ طالب جواد كاظم المدير العام باشرت الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة للسكك الحديد برفع تلك الحواجز وفتح الطريق أمام مرور القطار وإعادة إنسيابية المرور".

وبحسب البيان دعت الوزارة المعنيين في مديريات المرور الى إبلاغ واستشارة ملاكات السكك قبل الشروع بأية إجراءات من شأنها قطع الطرق والتسبب بأضرار لحركة المركبات والقطارات".