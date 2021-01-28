تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 28 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 28 يناير 2021، في البنوك، وشركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والخميس، عطلة رسمية للبنوك المصرية، بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة المصري.

وانخفض متوسط سعر صرف العملة الأوروبية، على موقع البنك المركزي، إلى نحو 18.98 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.03 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، تراجع متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنوك لنحو 18.99 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.06 جنيها للشراء، في 3 بنوك، هي الكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي الكويتي، فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.26 جنيه في بنك مصر إيران للتنمية.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، استقر سعر اليورو، عند نحو 18.88 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف الدولار على موقع البنك المركزي المصري، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، عند مستوى نحو 21.47 جنيه للشراء، و21.61 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط الدرهم الإماراتي عند مستوى، 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط الدينار الكويتي، إلى 51.72 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.73 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.

مؤشرات إيجابية

وتمكنت البنوك المصرية من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020، وقفزت من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

ووفقا لبيانات رسمية، تقلص العجز الكلي للميزانية المصرية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1 % قبل عام.