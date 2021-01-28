شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأساة يتعرض لها شباب وعناصر جماعة الإخوان الفارين إلى تركيا.. تفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت مصادر إعلامية عن مأساة جديدة يتعرض لها شباب وعناصر جماعة الإخوان بمصر الفارين إلى تركيا والمقيمين فيها، حيث انتهت صلاحية الأوراق المصرية التي يحملونها منذ هروبهم من مصر قبل سنوات.



وذكرت فضائية "العربية" نقلا عن مصادرها، أن عناصر جماعة الإخوان يعيشون الآن بدون أوراق ثبوتية، ما أدى لتعطل قيد وإثبات نسب أطفالهم وقسائم زواجهم وغيرها من المعاملات القانونية.