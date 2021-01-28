شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تنتقد أديس أبابا: نهب وعنف في تيغراي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعت واشنطن إلى انسحاب الجنود الأرتيريين من إقليم تيغراي بعد 3 أشهر تقريباً على اندلاع أعمال العنف العرقي في الإقليم الإثيوبي. وفي رسالة وصفت بأنها حادة إلى حكومة إثيوبيا، لفت متحدث باسم وزارة الخارجية في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وجود تقارير موثقة عن أعمال نهب وعنف جنسي واعتداءات، وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، طالت مخيمات اللاجئين في الإقليم المحاصر. وأضاف أن هناك أدلة على قيام جنود أريتريين بإعادة اللاجئين الأريتريين قسراً من تيغراي إلى أريتريا. ويكشف هذا الإجراء ضغوطاً جديدة من جانب إدارة الرئيس جو بايدن على أديس أبابا.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن وقوع انتهاكات جمة بحق آلاف النازحين الذين فروا من الاشتباكات الدامية التي انطلقت في أوائل نوفمبر الماضي بين الحكومة الإثيوبية وقوات الإقليم.

وأكدت تقارير وقوع مجزرة في ديسمبر الماضي في بنيشنقول جوموز، إذ أحرقت مئات المنازل والحقول، ما أدى إلى سقوط أكثر من 100 قتيل.