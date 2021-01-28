شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آليات تنفيذ الكود المصرى لسهولة حركة ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات تطبيق القانون بما يضمن تأهيل المباني والشوارع والطرقات للأشخاص ذوى القدرات الخاصة بما يضمن سهولة تحركهم في هذه المناطق.

وفيما يلى نستعرض هذه الآليات وفقا للائحة التنفيذية للقانون:

يجب مراعاة الالتزام بأحكام الكود المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للمبانى القائمة العامة والمبانى المخصصة، والالتزام بالاشتراطات العامة الآتية:

1. يجب توفير مكان الانتظار سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة مع وجود علامات إرشادية وتحديده على الأرض طبقا لبنود الكود المصري.

2. يجب ألا تزيد ارتفاع بردورة الرصيف عند المداخل على 15 سم مع عمل منحدر بميل مناسب.

3. يجب تجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع الإرشادات واللافتات التي توضح ذلك.

4. يجب توفير المنحدرات لمستخدمى الكراسي المتحركة أو العكازات عند وجود أي فرق بين منسوب الرصيف ومنسوب مدخل المبنى طبقا لبنود الكود المصري عند مداخل المبنى.

5. يجب استخدام رافعة كهربائية في حالة تعذر وجود مصعد أو منحدر للوصول بين مستويين بالمداخل.

6. يجب أن تصمم الطرقات والممرات بطريقة خالية من العوائق طبقا للكود المصري.

7. يجب توفير مصعد على الأقل طبقا للكود المصري في حالة المباني متعددة الطوابق.

8. يجب ألا يقل العرض الصافي للأبواب عن0.85 متر، كما يجب أن يكون الباب سهل الفتح طبقاً للكود المصري

9. يجب توفير دورة مياه واحدة على الأقل بالدور طبقا للكود المصري.

10. يجب أن تكون الأرضيات من مواد غير مساعدة على الانزلاق، على أن تكون مستوية تماما بدون بروزات، كما يجب أن تكون كافة أركان الحوائط غير حادة الأطراف أو بها بوزات قد تؤثر على سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة.