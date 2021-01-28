محمد الفلاح - مقتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني بالبيضاء

الخميس 28 يناير 2021

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الأربعاء، مصرعهم وجرح آخرون، بنيران قوات الجيش اليمني في جبهة الملاجم، شمالي محافظة البيضاء.



واندلعت المواجهات أثناء محاولة عددًا من عناصر مليشيا الحوثي التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة الملاجم، إلا أن قوات الجيش اليمني افشلت المحاولة، عقب معارك أسفرت عن مقتل وجرح جميع العناصر المتسللة.

إلى ذلك شنت مدفعية الجيش الوطني اليمني قصفاً مركّزاً استهدف مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية في ذات الجبهة.

وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.