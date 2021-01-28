إتلاف 2872 لغماً من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في شبوة

محمد الفلاح - إتلاف 2872 لغما من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في شبوة

الخميس 28 يناير 2021

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، كميات جديدة من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي ومخلفات الحرب بمحافظة شبوة.



وأوضح مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد أمين العقيلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمينية (سبأ) أن الفرق الهندسية أتلفت خلال عمليتين منفصلتين 2872 من الألغام المضادة للدروع والفردية ومخلفات الحرب من صواريخ وقذائف غير منفجرة، في منطقة مرة بمحافظة شبوة زرعتها المليشيات الحوثية..مشيراً الى أن الكمية التي تم إتلافها جمعتها الفرق الهندسية من ضواحي مدينة عتق ومنطقة مرة.

ولفت العقيلي، إلى تطهير مناطق واسعة لوثتها مليشيا الحوثي بالألغام، مؤكداً استمرار أعمال النزع والتطهير في تلك المناطق.