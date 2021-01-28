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واشنطن ولندن تتفقان على ضرورة كبح إرهاب إيران

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - واشنطن ولندن تتفقان على ضرورة كبح إرهاب إيران

الخميس 28 يناير 2021

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، محادثات هاتفية مع نظيره البريطاني دومينيك راب، لبحث ملفات التعاون المشتركة.

 

وأكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي، ضرورة التصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار.  

 

ويرى وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أن امتلاك إيران سلاحًا نوويًا من شأنه تسهيل دعمها لوكلائها وزعزعة استقرار المنطقة.

 

وفي وقت سابق الأربعاء، أرسلت الولايات المتحدة مجددا القاذفة "بي-52" إلى منطقة الشرق الأوسط، في ثالث طلعة لها فوق منطقة الخليج منذ مطلع يناير، والأولى منذ تولي الرئيس الجديد جو بادين مقاليد الحكم.

 

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤول عسكري بارز، إن قاذفة "بي-52 ستراتوفورتريس" بعيدة المدى، انطلقت من قاعدة باركسديل الجوية في لويزيانا، الثلاثاء، ومن المتوقع أن تواصل تحليقها عبر الأردن والسعودية، قبل العودة إلى الولايات المتحدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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