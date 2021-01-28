محمد الفلاح - واشنطن ترفع مستوى الإنذار في مواجهة متطرفين مناهضين لرئاسة بايدن

الخميس 28 يناير 2021

أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الأربعاء، نشرة رفعت فيها مستوى الإنذار ضد الإرهاب، مشيرة إلى ”مناخ من التهديدات المتنامية“ في كل أنحاء الولايات المتحدة على صلة بـ“متطرفين عنيفين“ مناهضين لرئاسة جو بايدن.



وجاء في النشرة: ”تشير معلومات إلى أن متطرفين عنيفين يعترضون على ممارسة السلطة الحكومية والانتقال الرئاسي، إضافة إلى متظلمين آخرين تأثروا بروايات كاذبة، يمكن أن يواصلوا تعبئتهم ويحرضوا على ارتكاب أعمال عنف“.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها لا تملك ”معلومات ذات صدقية عن مؤامرة محددة“، لكنها لاحظت أن ”أعمال شغب عنيفة وقعت أيضا في الأيام الأخيرة“، وأن هذه التهديدات يمكن أن تستمر لأسابيع عدة.

وأضافت النشرة السارية حتى نهاية نيسان/أبريل أن متطرفين لهم دوافع مختلفة، خصوصا ”غضبهم حيال القيود المرتبطة بكورونا ونتائج الانتخابات“ الرئاسية، تآمروا العام 2020 وعمدوا أحيانا إلى مهاجمة مقار رسمية.

واعتبرت وزارة الأمن الداخلي أن بعض هؤلاء ”يمكن أن يشجعهم اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير“، في إشارة إلى الهجوم الدامي لأنصار دونالد ترامب على مقر الكونغرس، فيما كان المشرعون يصادقون على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وأكدت الوزارة عزمها حماية ”المنشآت الحساسة“ و“السكان الذين قد يتعرضون لاستهداف؛ بسبب ديانتهم وعرقهم وأصولهم وهويتهم أو رأيهم السياسي“.

ودعت الأمريكيين إلى التحلي باليقظة، قائلة: ”انتبهوا إلى محيطكم، وإلى سلامتكم الشخصية“.