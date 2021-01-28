عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واشنطن ولندن تتفقان على ضرورة كبح إرهاب إيران

الخميس 28 يناير 2021

الخليج 365

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، محادثات هاتفية مع نظيره البريطاني دومينيك راب، لبحث ملفات التعاون المشتركة.



وأكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي، ضرورة التصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار.

ويرى وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أن امتلاك إيران سلاحًا نوويًا من شأنه تسهيل دعمها لوكلائها وزعزعة استقرار المنطقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أرسلت الولايات المتحدة مجددا القاذفة "بي-52" إلى منطقة الشرق الأوسط، في ثالث طلعة لها فوق منطقة الخليج منذ مطلع يناير، والأولى منذ تولي الرئيس الجديد جو بادين مقاليد الحكم.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤول عسكري بارز، إن قاذفة "بي-52 ستراتوفورتريس" بعيدة المدى، انطلقت من قاعدة باركسديل الجوية في لويزيانا، الثلاثاء، ومن المتوقع أن تواصل تحليقها عبر الأردن والسعودية، قبل العودة إلى الولايات المتحدة.