الجيزة: غلق 63 منشأة طبية لإدارتها بدون ترخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بغلق 63 عيادة تخصصية ومعامل للتحاليل ومركزا صحية وتغذية علاجية وحضانات بمراكز ومدن أطفيح وأبوالنمرس وأحياء بولاق الدكرور والعمرانية والدقي ومدينة 6 أكتوبر لإدارتها وتشغيلها دون ترخيص.

وأكد المحافظ، في بيان، أن قرارات الغلق جاءت عقب حملات التفتيش التي أجرتها مديرية الصحة ممثلة في الإدارة العامة للعلاج الحر بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالأحياء والمراكز على المنشآت الطبية التي تتم إدارتها وتشغيلها دون ترخيص.

وضم قرار محافظ الجيزة بإجراء الغلق الإداري لـ 42 منشأة طبية بمركز ومدينة أطفيح و12 منشأة طبية بمركز ومدينة أبو النمرس و3 منشآت بكلاً من العمرانية ومدينة 6 أكتوبر و2 منشأة ببولاق الدكرور ومنشأة بحي الدقي.

وكلف راشد، مدير مديرية الشؤون الصحية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أي منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة مؤكداً أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين.

ووجه المحافظ بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدوري عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.