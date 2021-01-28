الجنايات تبرئ صاحب مصنع من انتحال صفة ضابط شرطة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مدني دياب، ببراءة صاحب مصنع من اتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة وحيازة سلاح ناري وطلقات.

ودفع المحامي ميشيل حليم، دفاع المتهم في مرافعته بعدم معقولية واقعة "انتحال موكله صفة ضابط الشرطة" لأنه حسب محرر المحضر فالمتهم كان جالسا بجوار ضابط صديقه بمرور القاهرة.

كما دفع "حليم" ببطلان إجراءات القبض وتفتيش المتهم لانتفاء حالة التلبس، موضحا أنه وإن كان ضابط الواقعة استند في تفتيشه إلى أن السيارة التي يجلس بها المتهم وصديقه بدون لوحات معدنية، فالتفتيش وفقا للقانون يكون لقائد السيارة وليس الجالس بجواره (المتهم).

وأشار دفاع المتهم إلى أن ضابط الواقعة انفرد بالشهادة وسمح لقائد السيارة بالانصراف ولم تحرر واقعة بمخالفة السيارة التي زعم إنها بدون لوحات معدنية ودون حجزها، كما دفع بكيدية الاتهام استنادا إلى تقرير طبي من مستشفى أم المصريين بوجود كدمات متفرقة في جسد المتهم، على حد قول الأخير في التحقيقات.

وكانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة سلاح ناري وانتحال صفة ضابط شرطة بعد ضبطه في أحد الأكمنة الأمنية بالجيزة أثناء جلوسه في سيارة ضابط صديقه في سيارة بدون لوحات، وبتفتيش عثر معه على سلاح ناري وطلقات للسلاح.