محمد الفلاح - جرائم مروعة.. انتهاكات وتعذيب للمعتقلات في سجون الحوثي

الخميس 28 يناير 2021

كشفت منظمة حقوقية أن ميليشيات الحوثي ارتكبت انتهاكات ممنهجة بحق النساء، من بينها الاعتقال القسري والتعذيب الذي طال نحو 200 من النساء الموزعات على المعتقلات الحوثية.



وقالت منظمة "سام" إن النساء اليمنيات ما زلن يتعرضن لمختلف أنواع القمع وأشكال الانتهاكات والإذلال، كما تحدثت عن وجود آلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم تلك المعاناة التي يعشنها في مناطق السيطرة الحوثية.

كما ذكرت أنها رصدت انتهاكات خطيرة ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العديد من أماكن الاعتقال التي تدار من قبل ميليشيا الحوثي.

إلى ذلك، نشرت المنظمة عددا من القصص والشهادات من مُعتقلات سابقات، إضافة لإحدى النساء العاملات بسجون الحوثي والتي عكست حجم الجرائم والممارسات الخطيرة المرتكبة دون مراعاة للحماية الخاصة التي أقرها القانون الدولي للمرأة، وفق البيان.

وحذرت من أن استمرار تعاطي المجتمع الدولي مع الملف اليمني على هذا النحو سيعني مزيدا من الانتهاكات والجرائم المروعة بحق المدنيين اليمنيين لا سيما النساء منهم.

معاناة النساء

كما لفتت إلى حجم المعاناة التي تكابدها آلاف النساء اليمنيات بسبب تضييق الميليشيات الحوثية الخناق عليهن وحرمانهن من حق الحياة والعيش الكريم ومضاعفة أعبائهن الأسرية. وطالبت المجتمع الدولي بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص بضرورة التحرك ووقف سلسلة الجرائم الممتدة بحق المدنيين اليمنيين لا سيما النساء والأطفال منهم، والعمل على إرسال لجان تقصي حقائق وتحقيق لمتابعة السجون السرية والعادية.

ودعت للعمل على إغلاق تلك السجون وتقديم مرتكبي الانتهاكات للمحاكمة على جرائمهم المخالفة للقانون الدولي.