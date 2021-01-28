شكرا لقرائتكم خبر عن التمدد الإخوانى فى ألمانيا.. تقرير يكشف مخطط الجماعة الإرهابية بالخارج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لمؤسسة ماعت عن تفاصيل تمدد الإخوان فى ألمانيا، من خلال المنظمات والمؤسسات والمساجد التابعة للإخوان هناك، خاصة فى ظل التحذير من خطر هذه الجماعة الإرهابية فى دول أوروبا على الحياة الديمقراطية، وأنها أخطر من تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

وأكد أن تنظيم الإخوان الإرهابي ينشط في ولاية شمال الراين، حيث يعمل عناصر الإخوان على استقطاب اللاجئين وضمهم إلى الجماعة من خلال الجمعية الإسلامية التابعة للإرهابية، وتجنيد العناصر لخدمة التنظيم عبر هذه الجمعية.

ولفت فى تفاصيله إلى أن القيادي الإخواني إبراهيم الزيات، الذي أطلق سراحه في عهد حكم الإخوان الإرهابية، هو من يترأس المجموعات الإخوانية فى ألمانيا، وتوليه مهام مسؤول الجماعة بألمانيا، لخدمة التنظيم الإرهابية، وأن الجماعة تنشر مفاهيمها الخاطئة والمتشددة بين الجاليات فى ألمانيا، والدعوة للانضمام إلى الجماعة، كمخطط جديد للتمدد فى الخارج.