عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إدارة بايدن تطالب بتحقيق دولي شفاف ومعمق حول منشأ كورونا

الخميس 28 يناير 2021

الخليج 365

أعلنت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن التحقيق الذي تجريه "الصحة العالمية" في الصين حول منشأ كوفيد-19 يجب أن يكون "واضحا".



وقالت المتحدثة، الأربعاء، عشية بدء تحقيق ميداني لخبراء منظمة الصحة "من الضروري المضي إلى جوهر الأمور لكشف كيفية ظهور الجائحة في الصين"، مؤكدة أن واشنطن "تدعم التحقيق الدولي الذي يجب أن يكون في رأينا واضحا ومعمقا".

وأظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 100 مليون و837 ألفا و646 إصابة.

وتعتزم الإدارة الأمريكية شراء 200 مليون جرعة إضافية من اللّقاحات المضادّة لـ"كوفيد-19"، ما يضمن أن يتوفر لديها ما يكفي لتطعيم كل سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 300 مليون شخص بحلول نهاية الصيف.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا في العالم من فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 142 ألفا و511 حالة إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 25 مليونا و439 ألفا و570 حالة على الأقل.