شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تصعيد حوثي.. مفاوضات عمان «محلك سر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما لا تزال المفاوضات بين الشرعية ومليشيا الحوثي الإرهابية تبحث تفاصيل الصفقة الجديدة والأسماء التي أضيفت إليها، وصل إلى مأرب (الثلاثاء) أحد المختطفين من الصفقة الأولى التي جرت في أكتوبر الماضي ورفض الانقلابيون الإفراج عنه على خلفية تهم كيدية.

ورفض رئيس لجنة المختطفين والأسرى الحكومية هادي هيج التوجه إلى العاصمة الأردنية عمان إلا بعد الإفراج عن بشير الحفاشي واستقباله.

ومن المقرر أن يتوجه خلال ساعات إلى الأردن لرئاسة الفريق الحكومي بعد أن تمكن من إجبار المليشيا على الرضوخ لمطالب الحكومة الشرعية وعدم وضع العراقيل أمام أية صفقة قادمة.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365" من مصادر متطابقة بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي كلف عضو الفريق المحامي محمد ناجي علاو برئاسة فريق التفاوض حتى تتم تلبية مطالب رئيس الفريق المعين رسمياً، لكن المشاورات لم تصل إلى نتائج جديدة ولا تزال تناقش تفاصيل الصفقة. ورجحت المصادر انطلاق التفاوض بشكل عملي بعد وصول رئيس الفريق.

من جهة أخرى، تواصل المليشيا قصف الأحياء السكنية والمدن الصناعية في الحديدة، وقصفت خلال الساعات الماضية بالصواريخ والمدافع مجمع إخوان ثابت الصناعي شرق المدينة مخلفة أضرارا بالغة. وتشهد الجبهات في محافظات البيضاء ومأرب والجوف معارك عنيفة.