شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعد ببذل جهد أكبر لتعزيز برنامج التلقيح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن ببذل جهد جدير «بزمن الحرب» لتعزيز برنامج التلقيح ضد «كوفيد- 19» في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في العالم الذي تجاوز عدد الإصابات به المئة مليون، فيما قالت الصحة العالمية إن برنامج «كوفاكس» لشراء وتوزيع لقاحات كورونا يتوقع توريد 25 مليون جرعة لقاح لمنطقة شرق المتوسط بحلول مارس المقبل.

في الأثناء، أعلن الرئيس بايدن، أن الهدف هو طلب 200 مليون جرعة إضافية من اللقاحات للوصول إلى قدرة تطعيم كل الشعب الأمريكي بحلول نهاية الصيف. فيما تجاوزت الولايات المتحدة عتبة 25 مليون إصابة و425 ألف وفاة، وقدم الرئيس الأمريكي إجراءات لتسريع توزيع اللقاحات الذي شهد تأخراً بسبب مشاكل لوجستية في نهاية عهد دونالد ترامب.

وقال بايدن: «هذا تعهد زمن حرب، إنه ليس مبالغة»، مشيراً إلى احتمال وصول عدد الوفيات إلى 500 ألف في نهاية فبراير/شباط. حذر بايدن من أنه في انتظار الوصول إلى مناعة جماعية، الكمامات هي الدفاع الأفضل وليس اللقاحات.

وتلقت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء، الجرعة الثانية من لقاح أنتجته شركة مودرنا للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وتلقت هاريس الجرعة في معاهد الصحة الوطنية قرب واشنطن

مئة مليون

في العالم بلغ عدد الإصابات مئة مليون وعشرة آلاف و798، في حين بلغ عدد الذين حصد الوباء أرواحهم من بين هؤلاء المصابين مليونين و151 ألفاً و242 شخصاً، منذ ظهور الوباء في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وبدأت حملات التلقيح قبل شهر، وتم تلقيح أكثر من 63,5 مليون شخص في 68 دولة أو منطقة في العالم بحسب تعداد «فرانس برس». لكن الهوة الفاصلة بين الدول الغنية والفقيرة في هذا المجال تتسع، كما حذرت منظمة الصحة العالمية.

برنامج «كوفاكس»

وقال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن برنامج «كوفاكس» لشراء وتوزيع لقاحات ضد كورونا يتوقع توريد 25 مليون جرعة لقاح لمنطقة شرق المتوسط بحلول مارس، وزيادتها إلى 355 مليون جرعة بحلول ديسمبر.

وقال إيفان هوتين، المسؤول بالمنظمة للصحفيين إن الجرعات الأولى المقدمة من كوفاكس لدول تلك المنطقة ستصل في فبراير القادم.

وتشمل منطقة شرق المتوسط في التقسيم الجغرافي لمنظمة الصحة العالمية دول الشرق الأوسط، إضافة إلى أفغانستان وباكستان والصومال وجيبوتي.

نفي الانسحاب

نفت مجموعة أسترازينيكا البريطانية للأدوية أن تكون انسحبت من اجتماع نظمه الاتحاد الأوروبي لتوضيح أسباب تأخرها في تسليم اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدة عزمها على المشاركة في لقاء يعقد خلال النهار.

وفيما ينتظر أن يعطي الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر الجمعة لاستخدام هذا اللقاح، أعلنت أسترازينيكا الأسبوع الماضي، أن الجرعات التي ستسلمها ستكون أقل مما كان مقرراً في الفصل الأول بسبب «تراجع إنتاجية» أحد مواقع التصنيع الأوروبية.

موسكو تخفف القيود

واصلت مدينة موسكو، الأربعاء، تخفيف القيود المفروضة منذ أشهر للحد من انتشار وباء «كوفيد- 19». وستتمكن الحانات والمطاعم والنوادي الليلية من البقاء مفتوحة مجدداً بعد الساعة 23,00 ولم يعد العمل عن بعد لنحو 30% من الموظفين إلزامياً.

تسارع الإصابات

في حصيلة أخرى مثيرة للقلق، باتت بريطانيا أول دولة في أوروبا يتجاوز عدد الوفيات فيها المئة ألف بسبب كورونا . وتواجه بريطانيا التي تشهد إغلاقاً حالياً، موجة ثالثة من الفيروس أقوى من سابقتها بسبب النسخ المتحورة من الفيروس التي تبين أنها أكثر عدوى وقد تكون أكثر فتكاً. (وكالات)