اشتباكات بين «الحشد» و«داعش» في صحراء غربي العراق



بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

اشتبكت قوات «الحشد الشعبي» مع عناصر من تنظيم «داعش»، أمس الأربعاء، خلال عملية أمنية في صحراء محافظة الأنبار غربي العراق، وفق ما أعلنت «هيئة الحشد»، فيما أحبطت القوات الأمنية مخططاً إرهابياً لاستهداف محافظة كركوك، بينما قتل أربعة إرهابيين في ضربة جوية للتحالف الدولي بمحافظة كركوك أيضاً.

وقال قائد عمليات الأنبار في «الحشد»، قاسم مصلح، إن «الحشد الشعبي نفذ عملية في صحراء الأنبار الغربية واشتبك مع عصابات داعش الإرهابية خلال العملية». وأضاف، أن «القوة عثرت خلال العملية على مضافات لداعش، وأن الاشتباكات ما زالت مستمرة، والعملية الأمنية مستمرة أيضاً للقضاء على جيوب الإرهاب في الصحراء».

وأكد مصدر بالشرطة العراقية، أن «بعض العناصر من تنظيم داعش قاموا، فجر أمس الأربعاء، بالهجوم على قوات الحشد الشعبي بقضاء العامرية جنوب شرق مدينة الفلوجة»، مشيراً إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن تأمين أكثر من 450 كيلومتراً من الحدود العراقية السورية بالأبراج والأسلاك الشائكة. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، إن «قيادة العمليات بالتعاون مع وزارة الدفاع والوزارات الأخرى إضافة إلى الحشد الشعبي تقوم بتأمين الجزء المتبقي البالغ 610 كيلومترات من الحدود العراقية السورية لمنع تسلل الإرهابيين». وأوضح، أن «القوات الأمنية وبالتعاون مع التحالف الدولي تمكنت من إحباط تسلل الإرهابيين عن طريق شمال شرق سوريا من خلال نصب الأبراج والكاميرات الحرارية فضلاً عن الطائرات المسيرة».

من جانب آخر، ذكر جهاز الأمن الوطني في بيان، أن «مفارز الجهاز باشرت بعملية مسحٍ ميداني وتفتيش أطراف محافظة كركوك لملاحقة هذه الخلايا والبحث عن الأسلحة والمتفجرات بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود تحركات لخلايا إرهابية كانت تعتزم استهداف المحافظة بهجماتٍ مسلحة». وأوضح، أن «العملية أسفرت عن اعتقال اثنين من الإرهابيين (يعملان بصفة عناصر استخبارية لداعش ويجمعان معلومات عن تحركات القوات الأمنية في المحافظة)».

ومن جانبها، ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن «طائرات التحالف الدولي دكت أحد أوكار عصابات داعش بأسلحة متطورة ضمن قاطع عمليات كركوك، ما أدى إلى مقتل أربعة إرهابيين» فيما عثرت القوات الأمنية على بندقيتين من نوع كلاشينكوف. وأكد المتحدث العسكري اللواء يحيى رسول، أن عمليات كُبرى انطلقت فجر يوم الجمعة الماضي سُميت بعمليات «ثأر الشُهداء»، مشيراً إلى أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل قيادات كبيرة في تنظيم «داعش».