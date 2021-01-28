بايدن يتحرك ضد العنصرية الممنهجة في أمريكا



اتخذ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إجراءات تنفيذية للحد من استخدام الحكومة للسجون الخاصة وتعزيز تطبيق القواعد المناهضة للتمييز في قطاع الإسكان، في إطار ما وصفها بمبادرة لمكافحة العنصرية الممنهجة في الولايات المتحدة.

وصرح بايدن، مساء الثلاثاء، بأنه حان «وقت التحرك» ضد «العنصرية المؤسسية» التي «تفسد روح أمريكا»، ووقّع سلسلة من المراسيم. وقال بايدن للصحفيين «لم نلتزم التزاماً كاملاً قط ،بالمبادئ التي تأسست عليها هذه الأمة، وللتصريح بما لا يحتاج لتوضيح، فإن جميع الناس خلقوا سواسية، ولهم الحق في المعاملة على قدم المساواة طوال حياتهم».

واتخذ بايدن إجراءات تنفيذية أيضاً للتشديد على التزام الحكومة الاتحادية بسيادة قبائل السكان الأصليين، والتنديد بالتفرقة في معاملة الأمريكيين من أصل آسيوي والمنحدرين من جزر في المحيط الهادي. وقد حرص بايدن على التأكيد أن مكافحة العنصرية «ستستغرق وقتاً»، موضحاً أن إجراءات أخرى ستتخذ في الأيام والأسابيع المقبلة.

وستلزم سياسة إدارة بايدن الجديدة، التي أعلنتها إدارته بشأن العدالة في قطاع الإسكان، وزارة الإسكان بدراسة السياسات السابقة والقضاء على ما قد تنطوي عليه من تمييز عنصري.

وتأتي هذه الخطوات التي أعلنها البيت الأبيض في إطار حزمة إجراءات لتعزيز العدالة بين الأعراق، مثلما تعهد خلال حملته الانتخابية.

وقالت سوزان رايس، مستشارة بايدن للسياسات الداخلية للصحفيين في البيت الأبيض «الرئيس بايدن ملتزم بتقليل الاحتجاز الجماعي بينما سيجعل مجتمعاتنا أكثر أمناً. يبدأ ذلك بإنهاء اعتماد الحكومة الاتحادية على سجون خاصة».

وسيؤثر الأمر الذي أصدره بايدن في هذا الشأن، على عقود وزارة العدل مع شركات تدير السجون الخاصة، ولن ينطبق على وزارة الأمن الداخلي التي تستخدم السجون الخاصة لاحتجاز المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة.

وخلال حملته الانتخابية، حصل بايدن على تأييد واسع من الناخبين الأمريكيين من أصل إفريقي بوعده خصوصاً بإصلاح نظام السجون في الولايات المتحدة التي تضم عدداً كبيراً من أفراد الأقليات. ويأمر المرسوم الجديد وزير العدل بعدم تجديد عقود الجهات المشغلة لهذه السجون عند انتهائها، منتقداً السجون الخاصة «الأقل إنسانية والأقل أماناً».

وأعلنت منظمة «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية»، أن «المرسوم خطوة أولى مهمة (...) لكن الرئيس ملزم ببذل مزيد من الجهود»،

(أ.ف.ب،رويترز)