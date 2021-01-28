شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى ميداني في الشارقة قريباً لمواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: إيمان عبدالله آل علي

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، ورئيس الفريق المحلي للطوارئ والأزمات في الإمارة، أن الإصابات بكورونا بين المواطنين لا تشكل نسبة كبيرة مقارنة بالجاليات الأخرى، قائلاً: نعمل بشكل مكثف على توعية الجنسيات غير الناطقة بالعربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الخط المباشر الذي يذاع على تلفزيون وإذاعة الشارقة: «سنكون على أهبة الاستعداد إذا تطلب الأمر لاستقبال الحالات المصابة التي تحتاج إلى عناية دقيقة في مستشفى ميداني بالإمارة سنقوم بتشييده في منطقة «الزاهية» لاستيعاب أي حالات بالإمارة أو قادمة من خارجها بالتعاون مع وزارة الصحة».

وقال: المستشفى هو توجه حكومي عام على مستوى دولة الإمارات، وسيتم تخصيصه في الحالات الطارئة لاستقبال المصابين «في حال كانت الأعداد كبيرة»، والمستشفى الميداني في إمارة الشارقة سيكون جاهزاً خلال شهر وموقعه في معسكر المهام الخاصة بمنطقة الزاهية. كما أكد أن الإقبال على تلقي اللقاح كبير جداً في جميع المراكز بالإمارة.