محمد أبو ليلة في ذمة الله

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: حصة سيف

انتقل إلى رحمة الله، التربوي المخضرم، محمد أبو ليلة مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية سابقاً، والذي أدارها لمدة ٢٠ عاماً، وعكف على نشاطه التربوي بالتواصل مع المعلمين والتربويين بعد تقاعده.

وكان محمد أبو ليلة، من الرعيل الأول من الطلبة، درس على يد علي بن سلطان بن حميد المطوع في التعليم شبه النظامي ومن ثم درس في المدرسة النظامية التي تسمى مدرسة الفتح، عام ١٩٥٣ وبعدها انتقل الى مدرسة القاسمية في عام ١٩٥٥ التي درس فيها الابتدائية ثم مدرسة الصديق التي كانت تدرس المتوسط الى الثانوي وتخرج فيها، وعمل في دائرة الحسابات العامة وبعدها انتقل الى وزارة الإسكان ودرس في جامعة عين شمس في مصر وفي عام ١٩٨٠ انتقل من وزارة الإسكان لإدارة منطقة رأس الخيمة التعليمية إلى أن تقاعد في عام ٢٠٠٠.

وركز رحمه الله أثناء عمله في المنطقة التعليمية على أن تصل المدارس الثانوية لجميع المناطق البعيدة عن المدينة، وأجر منازل شعبية وحولها لمدارس، كما حرص بعد تقاعده في نشاطه التربوي بتوجيه المعلمين والمختصين للاهتمام بالطلبة وتوجيههم نحو التعليم الفني.