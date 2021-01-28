شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان تكرم فريق عمل تحديث الصورة الجوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

كرم عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، الموظفين المميزين والذين أسهموا في نجاح مشروع تحديث الصورة الجوية لإمارة عجمان عن طريق الطائرة بدون طيار، مؤكداً أن الكوادر الطموحة في الدائرة تعمل بلا ككل أو ملل لتنفيذ المشاريع الحيوية، والتي تلقي بظلالها الإيجابية على كافة نواحي الحياة.

وقال خلال التكريم الذي حضره الدكتور المهندس محمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة والمهندس علي مال الله الشحي مدير إدارة التخطيط والمساحة والمهندسة عائشة الطنيجي مديرة إدارة نظم المعلومات المكانية، إن الجميع يثمن الدور الرائد والذي يؤديه الموظفون؛ حيث يكثفون جهودهم ويسعون إلى تحقيق الأهداف وفقاً لرؤية الدائرة واستراتيجيتها الحكيمة.

من جهته بيّن الدكتور المهندس محمد بن عمير المهيري أن فرق العمل المؤهلة بقطاع تطوير البنية التحتية تواصل العمل على قدم وساق؛ لتوفير معلومات شاملة ومفصلة عن إمارة عجمان من خلال تصوير مساحات كبيرة من الإمارة واستخدام التقنيات المتطورة والتي تقدم نماذج ثلاثية الأبعاد عن المدينة وتركز على التضاريس المتنوعة.