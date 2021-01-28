العدّاد لا يرحم ولا يرحل

100 مليون إصابة وأكثر من مليوني وفاة.. عدّاد كورونا لا يرحم ولا يرحل. قبل عام كنا نحسبها «موجة» وستنتهي، ستهب رياح أخرى تحملها بعيداً عن كوكبنا، لا يهمنا أين وكيف، المهم أن نصحوَ في أحد الصباحات ونتذكر أننا عشنا كابوساً مرعباً وانتهى. لكن للأسف، لا الكابوس انتهى ولا الرياح تهب، ولا كورونا يشبع ويكتفي بما حصد.

عصور مضت والبشر يعيشون على كوكب واحد، لكن لكل منهم أحلامه وتطلعاته وانشغالاته وهمومه وأولوياته، فجأة صار حزننا واحداً وهمنا واحد وحلمنا واحد؛ أي خبر وفاة في أي بلد يهزنا، أبواب التعزية مشرعة، الدعاء واحد، لا يهم بأي لغة ولا وفق أي ديانة، ومن أي جنسية.. وجعنا واحد؛ قلقنا واحد، وحلمنا واحد.

«خيرة الشباب والبنات يرحلون»، كورونا لا يميز بين حبيب وغريب؛ بين كبير وصغير. وبتنا نحن أيضاً لا نميز في الدعاء والتعاطف واللهفة على المساعدة بين حبيب وغريب؛ بين كبير وصغير. هل كانت الأرض تحتاج إلى هذا الزلزال «الكوروني» كي تعيد الرأفة والرعشة إلى قلوب البشر، فيضعون الإنسان والإنسانية فوق كل أولوية؟

الملايين يصابون والملايين يغادرون فجأة بلا مقدمات. الأرض لم تُغير من طبيعتها ولا أوقفت دورانها، والكوارث الطبيعية والزلازل ما زالت تضرب مناطق، والبراكين تهدد مناطق.. الأشجار والنباتات وحتى الحيوانات ما زالت حرة، بينما الإنسان وحده مكبّل، منزوٍ في عزلة، يهرب من الوباء، يكافحه، وأمله الوحيد أن يتحصن باللقاح كي ينجو.

إنه ذنبنا! ربما. هل صنعه البشر عمداً أم خطأ؟ ربما. هل سيتغير العالم من بعده؟ لقد تغير فعلاً، وها نحن نقلق لمجرد الخروج من البيت بلا كمامة، وكأننا نخرج عراة بلا ملابس.

ألم تبدأ باستغراب التقارب بين الممثلين وحديثهم وجهاً لوجه، وأنت تشاهد مسلسلاً أو فيلماً وأول ما يخطر ببالك «أين الكمامة؟».

اللقاح هو الأمل والحلم، لكن هل ستعود أحلامنا طبيعية بعد ذلك؟ هل نتخيل الغد بلا كمامة وتباعد ووباء يهدد جلساتنا مع الأحبة والأصدقاء، ويمنع لقاءاتنا الصباحية والمسائية وضحكاتنا العفوية؟ هل سيتوقف عدّاد كورونا قريباً، أم إن الصفحات على «فيسبوك» و«إنستجرام» و«تويتر» ستبقى حوائط نعي وتعزية ومواساة ودعاء لراحل أو مصاب؟.

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