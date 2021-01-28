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فرنسا تعلق رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية بسبب فحوصات كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب ا)

أعلن وزير النقل الفرنسي جان بابتيست جباري، في تغريدة تعليق رحلات الخطوة الجوية الإثيوبية إلى بلاده بسبب أوجه القصور في اختبار الكشف عن مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن جباري قوله، إن فرنسا تشترط أن تكون نتيجة الاختبارات التي يخضع لها جميع الركاب القادمين جوًا إلى البلاد سلبية.

وتابع أن الأمر متروك لشركات الطيران للتأكد من أن ذلك يتم عند المغادرة.

وذكر الوزير الفرنسي، أنه تبين مخالفة الخطوط الجوية الإثيوبية لهذه القاعدة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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