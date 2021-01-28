تعديل بروتوكولات السفر الوقائية الخاصة بكورونا في دبي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، اليوم الأربعاء، إدخال بعض التعديلات على البروتوكولات الوقائية المتبعة في مواجهة فيروس كورونا مع المسافرين، وتحديدًا للقادمين إلى دبي عبر مختلف المنافذ.

وبحسب اللجنة، فإن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ،اعتبارًا من الأحد المقبل 31 كانون الثاني/ يناير 2021.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ إن هذه التعديلات تشمل“فحص المواطن عند القدوم إلى دبي فقط بغض النظر عن جهة القدوم“.

كما شددت اللجنة على“إلزامية الفحص المسبق قبل القدوم إلى دبي للمقيمين ومواطني دول الخليج بغض النظر عن وجهة القدوم، وفحص آخر في مطارات دبي للقادمين من دول محددة وفق الوضع الوبائي“.

كما قررت اللجنة ”تقليص صلاحية مدة فحوصات الـ PCR إلى 72 ساعة بدلًا من 96 ساعة“.

أما بالنسبة للمسافرين المغادرين عبر المنافذ البرية، والبحرية، والجوية، للإمارة، فإنه تم“توفير الفحص السريع أو فحص الأجسام المضادة السريع في المطار للمغادرين للدول التي تتطلب هذا النوع من الفحص“.