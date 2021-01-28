نداء بالفنيدق لحلحلة الأزمة الإقتصادية بعد منع التهريب المعيشي

جدة - عبدالحي حسين - تقدمت مجموعة التفكير من أجل الفنيدق بحزمة من المقترحات للنهوض بأوضاع ساكنة المدينة جرّاء سياسة الدولة في توقيف التهريب المعيشي من معبر باب سبتة؛ ودون توفيرها بدائل اقتصادية لهذا النشاط الاقتصادي لمعظم الساكنة.

نداء صادر عن المجموعة يحمل 100 توقيع لشخصيات محلية ووطنية، دعا إلى التسريع بإنجاز أشغال منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وربط المدينة بالمنظومة الاقتصادية لميناء طنجة- المتوسط.

وطالب “نداء الفنيدق”، من الحكومة المغربية بإعداد منظومة اقتصادية بديلة لنشاط التهريب المعيشي، تستوعب الطلب الكبير على الشغل بالمدينة من خلال آلية الاستثمار العمومي؛ وكذا تشجيع الاستثمار الخاص في مجالات الصيد البحري والتجارة والسياحة والاقتصاد التضامني.

واقترحت مجموعة التفكير، على المسؤولين الحكوميين تسطير “برنامج اجتماعي -اقتصادي مستعجل لإنقاذ المدينة” بشراكة مع مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة. وفتح معبر باب سبتة وفقا للضوابط التنظيمية المراعية لحقوق الإنسان وللشروط الاحترازية الوقائية من جائحة كوفيد-19 لتنفيس حدة الركود الاقتصادي.

واعتبرت المجموعة، أن الإغلاق التام لمعبر باب سبتة في شهر مارس 2020 على إثر الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 عمقت بشكل مخيف من مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بمدينة الفنيدق نظرا لارتباطها التاريخي والاجتماعي والتجاري بنظيرتها سبتة المحتلة.