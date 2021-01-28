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فرنسا تعلن تضامنها بشكل كامل مع المملكة العربية السعودية

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محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

أكدت فرنسا تضامنها بشكل كامل مع المملكة العربية السعودية، حيث تُستهدف مناطق مأهولة في انتهاك للقانون الدولي.

 

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم، إن الصواريخ والمسيرات تشكل مؤشراً على حجم الخطر الذي يتهدد المنطقة. وأضافت أن فرنسا وضعت منذ سبتمبر 2019 وسائل دفاع جوي بتصرف السعودية.

 

يشار إلى أن الدفاعات الجوية للمملكة العربية السعودية اعترضت يوم 23 يناير الجاري، صاروخاً أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الرياض. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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