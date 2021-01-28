شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى تركى معارض لأنصار أردوغان: شعار رابعة إرث نازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد نائب المجموعة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهورى، أوزجور أوزل، على التصريحات بحق رئيس حزبه كمال كليتشدار أوغلو، من قبل المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشليك، الذى قال مستهدفًا رئيس حزب الشعب الجمهوري: "نحن بحاجة إلى التخلص من هذا الفم النازى، وإذا كنتَ ستتحدث عن النازيين، فعليك التفكير مرتين، فإن إشارة رابعة التى تتخذونها كشعار لكم".

وأوضح أوزل: "إن هتلر اخترع لنفسه «إشارة رابعة»، ورفعها أمام الجميع، وقام برفع إشارة رابعة واتهم كل من لم يقم برفع الإشارة، والآن تشليك، يقول للجميع في فيديو كونفرنس، هل نسيتم علامة رابعة الخاصة بنا؟ إن السلطة الوطنية لدينا أخذت إشارة رابعة من ولكن الفكر من أدولف هتلر وهم أمة واحدة، ودولة واحدة، وقائد واحد، أدولف هتلر".