شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا أبو شقرة: تنسيقية شباب الأحزاب تساهم بشكل كبير فى إثراء الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدم نموذجا ناجحا وتساهم بشكل كبير فى إثراء الحياة السياسية وترسيخ أسلوب جديد لأداء مجلس النواب المصرى بسواعد شبابها ونوابها الذين يؤمنون أنهم جزء من نسيج المجتمع المصرى، ويدركون مسئولياتهم تجاه وطنهم، ويعون قضاياه وأهمية حماية أمنه القومى والدفاع عن حقوق المواطنين والمساهمة فى حل مشاكلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأضافت رشا أبو شقرة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، لديها مجموعة من اللجان النوعية المتكاملة، والتي تعمل على خلق أوراق عمل والمشاركة بها، فى طرح أفكار جديدة تساعد الدولة المصرية، مشيرة إلى أن التنسيقية بالأساس تعمل على تقارب وجهات نظر الشباب ومؤسسات الدولة المصرية، وأن الملف الإفريقى حول علاقات مصر بدول القارة كلها، كان حاضرا على أجندة التنسيقية وبقوة.