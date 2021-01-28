شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. النائبة سميرة الجزار تطالب بإزالة جميع المنشآت المتواجدة على ضفاف النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، الوضع البيئى داخل محافظة القاهرة بكونه "قنبلة بيئية"، مشيرة إلى سوء جودة الهواء فى وسط القاهرة والتى تعد أكثر المدن تلوثا، وهو أمر يثير القلق.

وشددت البرلمانية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى شهدت إلقاء وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بيانها حول أداء الوزارة خلال الفترة 2018 -2020، على أهمية تشديد الرقابة على مصادر التلوث مع التوسع فى المساحات الخضراء والنافورات، وإزالة النوادى والمنشآت على ضفاف النيل ليتم زراعته.

وتسألت سميرة الجزار، عما إذا تم حماية المواطنين من خلال تشديد العقوبات وتغليظها بشأن انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وعما إذا كان هناك تعاون مع الوزارات المعنية لإنتاج المبيدات العضوية الجيدة للحفاظ على التربة والماء.

وأبدت النائبة استغرابها من عدم اعتراض وزارة البيئة على ظاهرة قطع الأشجار المتكررة، لاسيما التى تم زراعتها منذ عهد الخديوى إسماعيل، منتقدة تأخر استبدال الأكياس البلاستيكية بـ القماشية صديقة البيئة.

وكانت وزيرة البيئة، قد أكدت خلال بيانها أمام الجلسة العامة، إن البنية التشريعية لمنظومة المخلفات شهدت نقلة نوعية، حيث تم العمل على إعداد أول قانون فى مصر للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها، مشيدة بدور مجلس النواب بلجانه النوعية للخروج بالقانون بشكل متكامل والذى جاء بعد انتظار دام أكثر من 54 عاماً منذ آخر قانون صدر يتناول موضوع "النظافة".

وقالت وزيرة البيئة، إنه جارى حاليا العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المقرر صدورها خلال الأشهر القليلة القادمة بعد مشاركتها مع الوزارات والجهات المعنية.

وأضافت فؤاد أنه تم إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات ونماذج العقود والدراسات البيئية اللازمة لتنفيذ وتشغيل البنية التحتية للمنظومة وذلك لاستخدامها من قبل المحافظات فيما يخص إشراك القطاع الخاص.