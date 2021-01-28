شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى: مشروع تطوير القرى يساهم فى خلق حياة أفضل للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن شعبية الرئيس السيسي ليست من فراغ، حيث إنه يحاول استعادة مكانة مصر، لافتة إلى أن مشروع تطوير القرى المصرية يساهم في خلق حياة كريمة للمواطنين.

وأضافت الكاتبة فريدة الشوباشي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن أهمية المشروع هو أنه مشروع قومي، وهذا يجعلنا ايد واحدة.

وأوضحت أن أهم شىء في هذا المشروع هو متابعة الرئيس السيسى له، لافتة إلى أنه لابد أن تشارك كل القطاعات خاصة الإعلام في نقل ما يحدث في مصر من إنجازات للمواطنين.

وأشارت إلى أن المرأة الريفية سوف تبدأ في العمل بعد تنفيذ مشروع "تطوير القرى"، وأيضاً هذا من أجل التطلع إلى الأفضل وجني ثمار الإصلاح.

ومن جانب أخر، قالت النائبة فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب ان ما قامت به الحكومة خلال جائحة الكورونا من خلال توفير السلع الغذائية مثل الخبز لم يتحقق في عدد كبير من الدول العظمى مثل الولايات المتحدة الامريكية مشيرة الى أن ماقامت به حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال جائحة فيروس كورونا وكيفية التعامل معها سيتم كتابته بأحرف من نور في تاريخ مصر.

وتابعت فريدة الشوباشى خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج حصاد الأسبوع المذاع على قناة اكسترا نيوز والذى تقدمة الإعلامية ايمان الحويزى أن القيادة السياسية في مصر تهتم بتفاصيل التفاصيل من أجل تقديم الخدمات للمواطن المصرى مشيرة الى ان هناك عددا من المبادرات مثل حياه كريمة وتكافل وكرامة تدل على ان هناك اهتمام كبير من تالدولة بحياة المواطن لم نشهدها منذ عقود .