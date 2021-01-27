خنيفرة.. عمال حافلات “الكرامة” يخوضون اعتصاما مفتوحا داخل مقر الشركة

جدة - عبدالحي حسين - دخل عدد من عمال شركة حافلات النقل الحضري “الكرامة”، في خنيفرة، مند ليلة أمس الثلاثاء، في اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة في المدينة نفسها.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن عمال الشركة المذكورة تقدموا بشكاية إلى مفتش الشغل، حول خروقات، وتجاوزات تتجلى في “إرغامهم، تحت الضغط، والاكراه، والتهديد، على توقيع استقالات، قبل مباشرة العمل في اليوم الموالي، مع طرد كل من رفض المصادقة على هذه الاستقالة، التي تقدم لهم وفق نموذج معد سلفا من طرف الإدارة”.

ووفق مضمون الشكاية، فإن الشركة المذكورة تعتمد على “الاحتفاظ بأوراق الاستقالة دون توجيهها إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، على الرغم من الاستمرار في التصريح بالمستقيلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما تمت دعوتهم إلى اختبارات كوفيد 19″، حسب شكاية العمال.

ونبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع خنيفرة، إلى خطورة الوضع في اعتصام العمال، البالغ عددهم حوالي 24 شخصا بعد سقوط أحدهم في حالة إغماء، محملة الشركة، والسلطات في خنيفرة مسؤولية السلامة الصحية للمعتصمين منهم، وضرورة الاستجابة إلى ملفهم المطلبي العادل، والمشروع قبل تطور الأوضاع.