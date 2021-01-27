الملك محمد السادس يعطي الانطلاقة للحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا غدا الخميس

جدة - عبدالحي حسين - أعلن الديوان الملكي، اليوم الأربعاء، أن الملك محمد السادس، سيعطي الانطلاقة الفعلية لحملة التلقيح الوطنية ضد كورونا غدا الخميس.

وأوضح الديوان الملكي في بلاغ له، أن الملك سيعطي انطلاقته لهذه الحملة، يوم غد الخميس 28 يناير 2021.

ويأتي إطلاق الحملة، بعد توصل المملكة المغربية بمجموعة من الدفعات من اللقاح المضاد لكوفيد 19، بما جعلها تتوفر على كميات كافية لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح “في أحسن الظروف”، حسب الديوان الملكي.

وأكد البلاغ ذاته، على أنه بتعليمات ملكية، فإن حملة التلقيح ستكون مجانية لجميع المواطنين، وستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 سنة، وهو ما سيمكن من تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من هذه الجائحة.

ويعد المغرب أول بلد افريقي يطلق حملة تلقيح وطنية، حيث تسلم اليوم الأربعاء، أول شحنة من لقاح “سينوفارم” الصيني ضد كوفيد -19، فيما كان قد توصل بدفهة من لقاح أسترازينيكا.