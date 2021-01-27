شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع عالمي: 64% يعتبرون تغير المناخ حالة طوارئ عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر أكبر استطلاع للرأي على الإطلاق حول تغير المناخ أن 64 في المائة من الأشخاص يعتبرونه "حالة طوارئ عالمية"، وفقًا لنتائج نشرتها الأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

وشمل استطلاع الرأي بعنوان "تصويت الشعوب للمناخ" 2ر1 مليون شخص في 50 دولة ، بما في ذلك العديد من الشباب الذين يصعب الوصول إليهم من خلال منصات الألعاب.

وتظهر النتائج الإجراءات المناخية العاجلة التي يريد الأشخاص في جميع أنحاء العالم أن تتخذها الحكومات ، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، الذي عمل مع جامعة أكسفورد لإجراء المسح.

وردا على سؤال حول السياسات المناخية التي ينبغي تبنيها ، اختار 54 في المائة في إجاباتهم ، الحفاظ على الغابات والأراضي، وقال 53 في المائة اعتماد الطاقة المتجددة، واختار 52 في المائة تقنيات الزراعة الصديقة للمناخ ، وطلب نصفهم إنشاء أعمال ووظائف خضراء.

في البلدان التي يعتبر فيها الوقود الأحفوري مصدرا رئيسيا للانبعاثات ، مثل الولايات المتحدة وأستراليا ، دعم من شملهم الاستطلاع بقوة المزيد من الطاقة المتجددة.