شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع عالمي: 64% يعتبرون تغير المناخ حالة طوارئ عالمية والان نبدء بالتفاصيل
وشمل استطلاع الرأي بعنوان "تصويت الشعوب للمناخ" 2ر1 مليون شخص في 50 دولة ، بما في ذلك العديد من الشباب الذين يصعب الوصول إليهم من خلال منصات الألعاب.
وتظهر النتائج الإجراءات المناخية العاجلة التي يريد الأشخاص في جميع أنحاء العالم أن تتخذها الحكومات ، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، الذي عمل مع جامعة أكسفورد لإجراء المسح.
وردا على سؤال حول السياسات المناخية التي ينبغي تبنيها ، اختار 54 في المائة في إجاباتهم ، الحفاظ على الغابات والأراضي، وقال 53 في المائة اعتماد الطاقة المتجددة، واختار 52 في المائة تقنيات الزراعة الصديقة للمناخ ، وطلب نصفهم إنشاء أعمال ووظائف خضراء.
في البلدان التي يعتبر فيها الوقود الأحفوري مصدرا رئيسيا للانبعاثات ، مثل الولايات المتحدة وأستراليا ، دعم من شملهم الاستطلاع بقوة المزيد من الطاقة المتجددة.