وزيرا خارجية إسرائيل وأمريكا يبحثان فرص السلام بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن فرص السلام بالمنطقة.

وهذا هو أول اتصال هاتفي بين الوزيرين منذ تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي.



وقال أشكنازي في تغريدة على "تويتر" إنه: "أجريت مكالمة حارة مع وزير الخارجية الأمريكي وأكدت التزام إسرائيل بالشراكة الاستراتيجية القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وأضاف: "ناقشنا التحديات في منطقتنا، وكذلك فرص السلام".

وتابع أشكنازي: "لقد رحبت كثيرًا بالتزام الرئيس الأمريكي بأمن إسرائيل، واتفقنا على الحفاظ على اتصال مستمر وتنسيق وثيق".

وكان السفير ريتشارد ميلز، القائم بأعمال الممثل الدائم لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، رحب في جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، باتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول عربية.

وقال: "أودّ أن أوضح أن إدارة بايدن ترحّب باتفاقيات السلام الأخيرة بين إسرائيل ودول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة من العالم العربي، وكذلك الدول ذات الأغلبية المسلمة".

وأضاف: "أحسب أن هذا الأمر يعكس فهم الجميع بأن التعاون السلمي بين الدول الأعضاء في الشرق الأوسط هو مساهمة مهمة من أجل الاستقرار في المنطقة".

وتابع: "ستواصل الولايات المتحدة حثّ الدول الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسنبحث عن فرص أخرى لتوسيع التعاون بين الخصوم السابقين".

وأشار ميلز إلى أن "الولايات المتحدة تأمل في أن يمضي السلام بطريقة تفتح إمكانيات جديدة لدفع حلّ الدولتين إلى الأمام".