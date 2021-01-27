بأول مؤتمر.. بلينكين يهاجم الحوثي وإيران ويشيد باتفاقات السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، الأربعاء، إيران ومليشيا الحوثي الإرهابية، وأشاد باتفاقيات السلام الإبراهيمية.

وأدان بلينكين، خلال أول مؤتمر صحفي، في وزارة الخارجية بواشنطن، الأعمال العدائية التي ترتكبها مليشيات الحوثي ضد السعودية.

وأضاف أن "الحوثيين احتلوا صنعاء واستهدفوا حليفتنا السعودية التي قدمت معونات إنسانية كثيرة لليمن".

وتابع: "حريصون على توزيع المساعدات الإغاثية في اليمن، ونأمل ألا يؤثر أي شيء على وصول تلك المساعدات للشعب اليمني".

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "إيران بعيدة عن الالتزام بالاتفاق النووي، وأن عودتها ستتطلب وقتا".

وحول اتفاقيات السلام، قال وزير الخارجية الأمريكي: "ندعم اتفاقيات إبراهيم ونعتبرها تقدمًا إيجابيًا في الشرق الأوسط".

وبشأن روسيا، قال: "إننا قلقون إزاء الطريقة التي تتعامل بها السلطات الروسية مع المعارض أليكسي نافالني".

وتابع: "نجري تقييمًا لدور روسي محتمل في الهجمات السيبرانية الأخيرة ضد مؤسسات أمريكية وكذلك تخصيص موسكو مكافآت لاستهداف القوات الأمريكية في أفغانستان"، بحسب قوله.